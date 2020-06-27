Göztepe - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.
GÖZTEPE-ALANYASPOR CANLI
GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar Gürler, Wilczek
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Cisse, Bakasetas
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 21:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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