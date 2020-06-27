Göztepe - Alanyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Göztepe - Alanyaspor | CANLI

'in 29. haftasında İzmir temsilcisi , evinde Aytemiz 'u ağırlıyor. İki ekip de ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine bu maçta son vermek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı hakem yönetiyor Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-ALANYASPOR CANLI


GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Cisse, Bakasetas

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 21:00
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