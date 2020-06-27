Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor ise 44 puanla 6. sıraya bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Alanyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı N'sakala forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-ALANYASPOR CANLI





GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar Gürler, Wilczek

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Kaan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Cisse, Bakasetas