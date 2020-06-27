Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 3 puan alarak Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un düşme potasından kurtulmak için acil puan veya puanlar alması gerekiyor. Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hikmet Karaman cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA
Tahir Karapınar idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yapıyor. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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