Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hikmet Karaman cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA

Tahir Karapınar idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yapıyor. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.