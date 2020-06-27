Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 29. haftasında evinde Btc Türk 'u konuk edecek. Fenerbahçe, 3 puan alarak Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un düşme potasından kurtulmak için acil puan veya puanlar alması gerekiyor. Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında Btc Turk 'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Fenerbahçe 28 haftada topladığı 43 puanla yedinci sırada yer alıyor. 14. sıradaki Yeni Malatyaspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ile ülkesine dönen Miha Zajc maç kadrosuna yer almadı. Konuk ekipte ise uzun süredir takımdan ayrı kalan Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA

idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yapıyor. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.

  1. 27.06.2020
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