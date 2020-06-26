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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Beşiktaş-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

'in 29. haftasında açılış maçı ile arasında oynanacak. Beşiktaş geçtiğimiz maçta Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Konyaspor'da ise düşme hattından kurtulma planları yapılıyor. Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'tan 3 puan almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

'de 29. haftanın açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. 'ta saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 47 puanla 5. sırada yer alırken, düşme hattındaki Konyaspor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.

Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 20:05
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