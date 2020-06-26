Beşiktaş-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında açılış maçı Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak. Beşiktaş geçtiğimiz maçta Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Konyaspor'da ise düşme hattından kurtulma planları yapılıyor. Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'tan 3 puan almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 47 puanla 5. sırada yer alırken, düşme hattındaki Konyaspor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.
Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.
Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.
Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 20:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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