Beşiktaş-Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında açılış maçı Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanıyor. Beşiktaş geçtiğimiz maçta Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Konyaspor'da ise düşme hattından kurtulma planları yapılıyor. Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'tan 3 puan almak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar ise evinde kazanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.
Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.
Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.
Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 21:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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