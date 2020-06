Futbol otoritelerinden flaş yorum: Perde arkasındaki bataklığı kurutmak şart!

Hakemler bu haftaya da damga vurarak başladı.

Bu tesadüf mü?

ZEKI UZUNDURUKAN: 12 Haziran'da ligin yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından dedim ki, 'Burada en büyük görev MHK ve hakemlere düşüyor'. Çünkü geride kalan 26 haftada çok fazla hakem hatası olmuştu. Son 8 haftada sinirler daha da gerileceği için 'Hakemlerin hatasına tahammülü olmaz artık lig yarışının' demiştim. Çünkü bir yerde şampiyonluk yarışı, diğer tarafta kümede kalma mücadelesi vardı. Dediklerimde de haklı çıktım. MHK Başkanı Zekeriye Alp, Riva'da kampa aldığı hakemlerini belki uyarmıştır. Ama hakemler ve VAR odası öyle akıl almaz hatalar yapıyorlar ki yine... O zaman benim de kafamdan şu düşünceler geçiyor; 'Demek ki MHK'nin hakemleri, Başkan Zekeriya Alp'i tınlamıyor bile...



Çünkü Zekeriya Alp gerçekten dürüst ve düzgün bir spor adamdır. Peki, bu yapılan ikram gibi, facia gibi hakem hatalarının, nedeni ve sorumlusu kim? Neden bir takım sürekli korunurken, diğer takımlar adeta doğranıyor. Yarış dışına itilmeye çalışılıyor? Kardeşim, benim derdim temiz futbol ve adil yarış.

'Trabzonspor'un yedek kulübesi zayıf. Hamle oyuncusu yani maçı çevirebilecek oyuncusu yok gibi...

Bu zorlu virajda Hüseyin hoca sıkıntı yaşıyor' dedim A Spor'da Alanyaspor maçından sonraki yorumlarımda...

Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu da dün A Spor'a (Yunus Emre Sel'e) verdiği röportajda beni eleştirdi.

Gazeteciliğin doğasında eleştiri de övgü de vardır. Överken kimse ortalarda olmaz. Eleştiri olunca herkes ortaya çıkar... Benim yaşam felsefemde hep şu vardır:

'Beni eleştiren bin yıl yaşasın!' Ahmet Başkan da bin yıl yaşasın! Allah uzun ömürler versin! Bu hayatta kimse kusursuz değil!

Ama 5 oyuncu değişiklik hakkı verildiğinden beri Trabzonspor'un rakipleri 3'er, 5'er oyuncu değiştirirken, Hüseyin hocanın bu konuda eli güçsüz! Kulübe şu anda zayıf, diğer şampiyonluk adayına göre... Bunun aksini kim söyleyebilir ki...

Ben de bunu dile getirdim hepsi bu... Ayrıca 28. dakikada Alanyasporlu Caulker'in Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareketin net kırmızı kart olduğunu daha maçın devre arasındaki yorumumda söyledim.



Trabzonspor'a bu sezon aleyhte facia hakem hataları yapılıp, yarış dışına itilmeye çalışıldığını artık söylemekten, yazmaktan da bıktım. Ama dediğim gibi futbolda adalet istiyorum ben. Bunu istiyorum diye beni eleştiren varsın yerden yere vursun! Yukarıda Allah var! Atilla Karaoğlan, Caulker'in yaptığı harekete kırmızı kartı bırak faul bile vermiyor, ardından Trabzonlu oyuncunun yaptığı faulü veriyor. Yani kırmızı kart güme gidiyor. O sırada Trabzonspor 1-0 önde. Rakip 10 kişi kalsa belki Trabzonspor 3'ü 4'ü bulacak. Ya VAR'ın başındaki Abdülkadir Bitigen, neden çağırmıyor hakemi, pozisyonu neden görmezden geliyor? Ki, MHK, o kırmızı kartı görmezden gelen, hakemi uyarmayan, Alanya'da Trabzonspor'un 2 puan kaybetmesine neden olan Abdülkadir Bitigen'i Trabzonspor- Ankaragücü maçına atıyor.



Bak sen şu işe yahu! Dediğim gibi ortada çok şeyler dönüyor.

Dönmeye de devam edecek gibi görünüyor... Bekleyip göreceğiz...

REHA KAPSAL: Ankaragücü- Başakşehir maçında Faty'nin golü nizami bir goldü. Böyle çok pozisyonda gol verildi. Caulker, Ömür'ü düşürürken son adamdı. Burada Abdülkadir yüzde 100 gol pozisyonunda değerlendirilmeliydi ve Caulker'ın kırmızı kart görmesi gerekirdi. İki maçta da hakemlerin yanlış kararları gördük.



SERKAN KORKMAZ: Salgından en kötü dönen hakemler oldu. Zaten çok kötüydüler şimdi ise berbat bir seviyedeler. İnsan 'bu kadarı normal değil' diye düşünüyor. Hakem camiasının acilen nevrotik (kişilik bozukluğu) bir topluluk gibi davranmayı bırakıp futboldaki süreçlere dahil olması lazım. Hakemliğin belirli güç odakları tarafından manipüle edilmesine karşıyım.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın TFF ve hakem camiasını etkisi altına aldığına yönelik açıklamalar var. Sizce hakemler hata mı yapıyor yoksa lig dizayn mı ediliyor?



ZEKI UZUNDURUKAN: Görünen köy, kılavuz istemez... Şu anda Süper Lig'de maç yönetebilecek 40 hakem var MHK'nin elinde. Peki neden lig, 16 hakemle yönetilmeye çalışılıyor?



Neden genç ve yetenekli hakemlere şans verilmiyor ve hep önleri kesiliyor? Hakemler elbette hata yapar. Dünyanın her tarafında yapıyor. Çünkü öyle pozisyonlar oluyor ki, 1-2 saniyede karar vermek zorundalar. Ama onların bu hatalarını düzeltecek VAR sistemi var artık! VAR'ın başındakiler bakacaklar, hakemin kusurlu kararlarını çözecekler ve doğru bulunacak. Ama hem hakemlerimiz hata yapıyor, hem de VAR'ın başındakiler çok başarısızlar bizim ligimizde.

Bu yüzden her maçtan sonra hakemleri konuşuyoruz. Sonuçta faturayı hep MHK başkanlarına kesiyoruz. Oysa bataklığı kurutmak lazım. Miadı dolmuş eski hakemleri emekli etmek lazım. Yoksa her sezon biz hakem hatalarını, bazı takımların kayrılmalarını adeta bir papağan gibi konuşur, yazar dururuz... TFF ve MHK de bir kulüp başkanından etkilenmeyecek kadar dik dursun kardeşim! Onlar o koltukta adalet dağıtmak, her kulübe eşit mesafede durmak ve Türk futbolunu yönetmek için duruyorlar. Hakemler verdikleri yanlış kararlarla hem lig yarışını, hem düşme hattını etkiliyor. Bunları hata ile geçiştirmek iyimserlik olur.



REHA KAPSAL: Hata 'istemeyerek' yapılan bir olaydır. Yanlışı ise insan 'bile bile' yapar. Bu kadar hatanın bir arada ve üst üste olması kafada soru işareti yaratıyor.



Kasıtlı olaylara giriyor. Başakşehir'e belki hakem olaylarında son 10 yılda en az hata gören takımdır. Aleyhine son 10 yılda 10 tane yanlış karar verilmemiştir. Özellikle Başakşehir aleyhine bu hataları sıfıra indirmiştir. Bir kez hata yapan Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesi yırtıldı. Beşiktaş- Başakşehir maçından hemen sonra yaşandı bu olay. Suat Arslanboğa düzgün, karakterli, iyi bir hakemdir. Sözleşmesi iptal edilerek diğer hakemlere de mesaj verildi. Orada normal olmayan bir gövde gösterisi yapıldı.

SERKAN KORKMAZ: Futbol tarihimizin yakın geçmişinde, bazı hakem atamalarına, kararlarına, bazı PFDK ve Tahkim hükümlerine baktığımızda hep aynı şeyi söylüyoruz; "bu işte bir tuhaflık var"... Bu tuhaflıklar silsilesi sonucunda hep bazılarının, adı geçiyor. Türkiye, birkaç futbolcu, menajer, başkana hizmet eden değil çok daha sağlıklı ve üretken bir futbol hak ediyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakem hataları nedeniyle yarıştan koptu.

ZEKI UZUNDURUKAN: Sezon boyunca hep söyledim. Fenerbahçe de Beşiktaş da öyle hakem hatalarına kurban gittiler ki... Daha ligin ortasında yarıştan koparıldılar. En son Galatasaray'a hakem hataları yapılmaya başlandı ki... Galatasaray da (bence hala şampiyonluk şansları var) yarış dışına itilmeye çalışılıyor. Trabzonspor'a da sezon boyu facia hakem hataları yapıldı ama Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu var. O maçların bir kısmında önemli puanlar kaybetti. Ama bazı maçlarda hakemleri de yendi. Son 2 maçtan örnek vereceğim. Başakşehir maçında verilmeyen penaltı ile gitti 2 puan. Alanya maçında hakemin Caulker'e çıkarmadığı kırmızı kartla yine gitti 2 puan.

Etti 4 puan. Ligin ilk yarısındaki hakem hatalarını saymıyorum bile. Ya Başakşehir... Ankaragücü maçında başkent ekibinin net golü verilse durum 2-0 olacak. Ve Başakşehir'in o skoru çevirmesi artık çok zorlaşacaktı. Dediğim gibi ilk kez bir sezonda hakemler Dört Büyükler'e karşı inanılmaz hatalar yapıyorlar. Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Bu sezonki gibi bir senaryo görmedim. Hep söylüyorum hakemler hata yapar. Ama bu hataları düzeltmek için VAR geldi. VAR odasındakiler; neden korkuyorlar, ya da bu kadar beceriksiz ve donanımsızlar mı, ya da pozisyonu süzemiyorlar mı, ya da kendilerine 'görmeyin, duymayın, uyarmayın' talimatları mı gidiyor? Bunlar tüm futbolseverlerin kafalarındaki sorular! Yoksa hakemin hatası, VAR odasından döner ve işin doğrusu bulunur... Bu kadar hatanın, Türk futbolunun dev kulüplerinin yarış dışında bırakılmasının nedenini başka neyle açıklayabiliriz ki... Bu konuda net bilgileri, fikirleri olan birileri varsa, bizleri bilgilendirsin...

Ortalık adeta geçen haftadan beri hakem hataları yüzünden adeta yangın yerine dönmüşken, MHK Başkanı Zekeriya Alp neden çıkıp bir açıklama yapmıyor? Herkes neden başını kuma gömüyor?



Biz konuştukça, yazdıkça hep medya suçlu ilan ediliyor. Kardeşim çıkın konuşup, bizi aydınlatın!

Siz susarsanız, biz de yanlışları yüzünüze vururuz. Bizi aydınlatın, bilgilendirin! Çok mu şey istiyoruz!



REHA KAPSAL: Hakemler çok kötü sezon geçirdi. Başta Beşiktaş ve Fenerbahçe son zamanlarda Galatasaray ve Trabzonspor'a yapılmaya başlandı.



Bu kadar yanlış kararın bir arada verildiği belki de bir sezon yoktur. Profesyonelce yapılan işlerde bu kadar hata olmaması gerekiyor.

Amatörce yapılsa, para alınmazsa "Evet olabilir" diyebilirsiniz. Fizik, mental ve oyun bilgisi olarak hakemlerin kendini geliştirmesi, hazır olması ve sıfır hatayla yönetmesi gerekir. Hakem camiası, "Onu oraya koyalım, burada denge oluşturalım" tarzı akıl oyunu yapmadan maçları yönetmeleri gerekir.



SERKAN KORKMAZ: Kulüplerimiz kötü yönetiliyor. İşin acısı; bu sistemden çıkmayı, bu sisteme karşı durmayı hedefleyenlerin çoğunun saçmalıyor olması. Eğer sadece camia gücüne, lobisine güvenerek hareket ederseniz yanılırsınız.

Bu kadar çok hakem da hatası bence tesadüf olamaz.

Şampiyonluk yarışında hangi takım daha şanslı?

ZEKI UZUNDURUKAN: Şu anda ligin lideri Başakşehir, hem de puan farkıyla. Maçlarda sakatlık da yaşamıyorlar, hakem hatasına da kurban gitmiyorlar. Yedek kulübesi de güçlü Okan hocanın.



Psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi Başakşehir! Galatasaray maçını da kazanırlarsa, şampiyonluğun en güçlü adayı olurlar. Ama ortada 6 maç var. O nedenle bir bakarsınız gelecek hafta Trabzonspor, liderliği tekrar ele de geçirebilir.



Trabzonspor'un iki önemli oyuncusunun sakatlığı, bordomavilileri çok etkiledi. Sakatların da iyileşmesi ile kadro zenginliği ortaya çıkacak. Şu bir gerçek ki, Başakşehir ile Trabzonspor yarışı son haftaya kadar sürecek. Tabii bunun için hakemlerin adaletli olmaları lazım. Ona ikram, buna facia şeklinde düdükler çalınırsa, ortalık yangın yerine döner...

REHA KAPSAL: Başakşehir iki puan öne geçti ama puan kayıpları kalan 6 haftada da olacaktır. Trabzonspor altı maçını kazanıp, Başakşehir'in kaybetmesini bekleyecek. İki takım arasında geçecek yarış. Hangi takım yüksek konsantrasyonla devam ederse o başarılı olacaktır. Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar gidecektir.



SERKAN KORKMAZ: Artık iki şampiyonluk adayı kaldı; Trabzonspor ve Başakşehir. Galatasaray bu iki rakibiyle yapacağı maçları altı puanla geçse bile şampiyonluk zor. Sivas'ın şansı çok az. Başakşehir, G.Saray'ı yenemezse ibre Trabzon'a kayar. Trabzon, A.Gücü ve G.Saray'ı yenerse "Şampi..." başlıkları atılmaya başlanır.