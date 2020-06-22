Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu!

Aytemiz - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja çıkan , Aytemiz 'a konuk oluyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma ve zirveyi geri alma şansı yakalayan bordo-mavili ekip mutlak 3 puan amacı ile sahaya çıkacak. Karşılaşmayı yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

'in 28. haftasında , ligin dişli ekiplerinden Aytemiz 'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın hemen ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Hosseini, Pereria, Novak, A. Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, A. Ömür, Sörloth.

ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 19:59
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