Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler
Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma ve zirveyi geri alma şansı yakalayan bordo-mavili ekip mutlak 3 puan amacı ile sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, ligin dişli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın hemen ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.
Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.
Trabzonspor: Uğurcan, Campi, Hosseini, Pereria, Novak, A. Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, A. Ömür, Sörloth.
ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ
Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 19:59
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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