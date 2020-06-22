Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig'de rakibine göre daha rahat bir konumda bulunan Antalyaspor, ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Podolski, Sinan Gümüş gibi isimleri kadrosuna kattıktan sonra performansında yükselme yaşanan Antalyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası moral bulmak istiyor. Peki, Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare bu maçta görev yapamayacak.
Çaykur Rizespor'da ise mide problemi bulunan Abarhoun ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umar Aminu bu maçta olmayacak.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Tunay Torun, Harmash, Samu, Skoda
ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
- 22.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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