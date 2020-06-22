Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare bu maçta görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor'da ise mide problemi bulunan Abarhoun ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umar Aminu bu maçta olmayacak.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Tunay Torun, Harmash, Samu, Skoda

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.