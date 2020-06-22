Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Rakibine göre puan tablosunda daha rahat bir konumda bulunan Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Kümede kalma savaşı veren Karadeniz temsilcisi de zorlu karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktı. Kritik mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetiyor Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR-Ç.RİZESPOR CANLI
11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, ,Podolski
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 20:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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