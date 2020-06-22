Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetiyor Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-Ç.RİZESPOR CANLI





11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, ,Podolski

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda