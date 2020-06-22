Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

'in 28. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Rakibine göre puan tablosunda daha rahat bir konumda bulunan ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Kümede kalma savaşı veren temsilcisi de zorlu karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktı. Kritik mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'in 28. haftasında Fraport-Tav ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetiyor Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve maçını kazanan ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-Ç.RİZESPOR CANLI


11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, ,Podolski

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 20:57
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