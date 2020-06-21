VAR hakemleri belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu...
Bugün oynanacak mücadelelerde VAR ve AVAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden duyuruldu. Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı karşılaşmada eleştirilen ve bu hafta herhangi bir maça atanmayan Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görevlendirildi. İşte günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri...
İşte günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri...
Kasımpaşa - Fenerbahçe
- VAR: Y.Kemal Uğurlu
- AVAR: M.Kürşad Filiz
Galatasaray - Gaziantep
- VAR: Cüneyt Çakır
- AVAR: Oğuzhan Uğurlu
Konyaspor - Sivasspor
- VAR: Bahattin Şimşek
- AVAR: Emre Kargın
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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