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21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig VAR hakemleri belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu...

VAR hakemleri belli oldu! ...

VAR hakemleri belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu...

Bugün oynanacak mücadelelerde VAR ve hakemleri resmi sitesinden duyuruldu. 'ın Rizespor ile oynadığı karşılaşmada eleştirilen ve bu hafta herhangi bir maça atanmayan , VAR hakemi olarak görevlendirildi. İşte günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri...

İşte günün maçlarının VAR ve AVAR hakemleri...

Kasımpaşa - Fenerbahçe
- VAR: Y.Kemal Uğurlu
- AVAR: M.Kürşad Filiz

Galatasaray - Gaziantep
- VAR:
- AVAR: Oğuzhan Uğurlu

Konyaspor - Sivasspor
- VAR: Bahattin Şimşek
- AVAR: Emre Kargın

  1. 21.06.2020
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