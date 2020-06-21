Malatya'da özlem bitti

Süper Lig'de 12 haftadır galibiyet özlemi çeken Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek buna son verdi. Ev sahibi ekip 41. dakikada öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında Umut Bulut kafayla kaleci Beto'yu avladı: 1-0. Göztepeli Wilczek, kaleci Farnolle ile çarpışında hakem Özgür Yankaya penaltıya hükmeti. Uzun süre duran oyunda itirazlarını devam ettiren Malatya'nın hocası Hikmet Karaman kırmızı kart gördü ve sahayı terketi. 76'da penaltıyı kullanan Alpaslan skora denge getirdi: 1-1. Gökhan Töre, 78'de bu kez soldan ortaladı. Ndayishimiye'nin aşırdığı topu Kjartansson kafayla tamamladı ve Malatyaspor yeniden öne geçti: 2-1. Bu galibiyetle 28 puana yükselen ve ateş hattından çıkan Yeni Malatyaspor, şimdi geleceğe umutla bakıyor.

12 MAÇ SONRA

SÜPER Lig'de en son 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Yeni Malatyaspor, 12 maç sonra 3 puanla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, 28 puanla 14'üncü sıraya yükselerek düşme potasından çıkmayı da başardı.