Malatya'da özlem bitti
Sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 yenen Yeni Malatyaspor, 12 haftalık 3 puan özlemine de son verdi. Hikmet Karaman atıldı.
Süper Lig'de 12 haftadır galibiyet özlemi çeken Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek buna son verdi. Ev sahibi ekip 41. dakikada öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında Umut Bulut kafayla kaleci Beto'yu avladı: 1-0. Göztepeli Wilczek, kaleci Farnolle ile çarpışında hakem Özgür Yankaya penaltıya hükmeti. Uzun süre duran oyunda itirazlarını devam ettiren Malatya'nın hocası Hikmet Karaman kırmızı kart gördü ve sahayı terketi. 76'da penaltıyı kullanan Alpaslan skora denge getirdi: 1-1. Gökhan Töre, 78'de bu kez soldan ortaladı. Ndayishimiye'nin aşırdığı topu Kjartansson kafayla tamamladı ve Malatyaspor yeniden öne geçti: 2-1. Bu galibiyetle 28 puana yükselen ve ateş hattından çıkan Yeni Malatyaspor, şimdi geleceğe umutla bakıyor.
12 MAÇ SONRA
SÜPER Lig'de en son 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Yeni Malatyaspor, 12 maç sonra 3 puanla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, 28 puanla 14'üncü sıraya yükselerek düşme potasından çıkmayı da başardı.
- 21.6.2020
- Fenerbahçe Kayserisporlu Mensah'ı gündemine aldı
- Erman Toroğlu: 'Keyif almadım' cümlesini hiçbir başkan kullanamaz
- Emre Kaplan: Galatasaray Claudio Bravo için nabız yokluyor
- Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı"
- Serdar Sarıdağ: Dorukhan Toköz'e Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi
- Tahir Karapınar'dan flaş Kasımpaşa kararı! Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu yerine...
- Galatasaray - Gaziantep FK | Muhtemel 11'ler
- Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Sergen Yalçın Caner Erkin'i silmiş"
- Sergen Yalçın'ın gole verdiği tepki olay oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Malatya'da özlem bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.