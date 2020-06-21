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21 Haziran 2020, Pazar
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'da özlem bitti

Malatya'da özlem bitti

Sahasında konuk ettiği ’yi 2-1 yenen , 12 haftalık 3 puan özlemine de son verdi. atıldı.

Süper Lig'de 12 haftadır galibiyet özlemi çeken , sahasında 'yi 2-1 yenerek buna son verdi. Ev sahibi ekip 41. dakikada öne geçti. 'nin sağdan ortasında kafayla kaleci Beto'yu avladı: 1-0. Göztepeli Wilczek, kaleci Farnolle ile çarpışında hakem penaltıya hükmeti. Uzun süre duran oyunda itirazlarını devam ettiren 'nın hocası kırmızı kart gördü ve sahayı terketi. 76'da penaltıyı kullanan Alpaslan skora denge getirdi: 1-1. Gökhan Töre, 78'de bu kez soldan ortaladı. Ndayishimiye'nin aşırdığı topu Kjartansson kafayla tamamladı ve Malatyaspor yeniden öne geçti: 2-1. Bu galibiyetle 28 puana yükselen ve ateş hattından çıkan Yeni Malatyaspor, şimdi geleceğe umutla bakıyor.

12 MAÇ SONRA
'de en son 15. haftada deplasmanda 'ı yenen Yeni Malatyaspor, 12 maç sonra 3 puanla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki hafta 'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, 28 puanla 14'üncü sıraya yükselerek düşme potasından çıkmayı da başardı.

  1. 21.6.2020
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