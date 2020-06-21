Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren Konyaspor-Sivasspor maçı oynanacak. Sivasspor'da Emre Kılınç, Fernando ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek. Maç öncesi taraftarlar tüm detayları araştırıyor. Peki, Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var. Konyaspor ile Sivasspor arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.
SİVASSPOR YILDIZLARINDAN MAHRUM
Sivasspor'da sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Uğur, Yasin, Claudemir, Fatih, Isaac, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
KONYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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