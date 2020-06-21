Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazanmıştı. Bu akşamki mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.



Gaziantep FK: Günay; Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemiyor. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmadı. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamıyor.

Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.