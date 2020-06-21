Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, geçtiğimiz hafta Rizespor'a karşı 3 puan kaybetmiş ve şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor müsabakasında kaptanı Muslera ve Andone'yi de kaybetmişti. Galatasaray bu akşam oynanan Gaziantep FK maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Rizespor'a 3 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazanmıştı. Bu akşamki mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Gaziantep FK: Günay; Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemiyor. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmadı. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamıyor.
Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 21:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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