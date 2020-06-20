Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 28. haftasında BTC Türk zorlu bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Yeni Malatyaspor, İzmir temsilcisi 'yi ağırlıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan BTC Türk Yeni Malatyaspor, galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem ve ekibi yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.

YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise Cameron Jerome kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Sakıb, Umut, Acquah, Donald, Bifouma, Gökhan, KjartanssonGöztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Poko, Serdar, Napoleoni

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 14:43
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