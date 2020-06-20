Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 28. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor zorlu bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Yeni Malatyaspor, İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan BTC Türk Yeni Malatyaspor, galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.
YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Konuk ekipte ise Cameron Jerome kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta görev alamayacak.
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Sakıb, Umut, Acquah, Donald, Bifouma, Gökhan, KjartanssonGöztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Poko, Serdar, Napoleoni
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 14:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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