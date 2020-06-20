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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI

'in 28. haftasında Türk , sahasında 'yi ağırlıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve düşme hattında yer alan BTC Türk Yeni Malatyaspor, zorlu rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta 'a kaybeden temsilcisi ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için sahaya 3 puan parolasıyla çıktı. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geliyor. Yeni Stadı'nda oynanan maçı hakem ve ekibi yönetiyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.

YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE CANLI


İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 20:59
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