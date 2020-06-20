Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 28. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve düşme hattında yer alan BTC Türk Yeni Malatyaspor, zorlu rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisi ise Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için sahaya 3 puan parolasıyla çıktı. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetiyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.
YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE CANLI
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 20:59
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