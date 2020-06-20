Yeni Malatyaspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya ve ekibi yönetiyor. Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında 3 puanı alarak, çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Göztepe ise corona virüsü salgını sonrası ilk galibiyetini almak istiyor.

YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE CANLI





İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Mossoro, Halil, Serdar, Wilczek