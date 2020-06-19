Kulüplere ödeme yapılacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Kulüplere ödeme yapılacak mı? açıkladı!

Kulüplere ödeme yapılacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, " itibariyle kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar." ifadelerini kullandı.

İşte 'nun yaptığı açıklamalar:

itibariyle kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar. Önümüzdeki haftada alacaklar. Yayıncı kuruluşla, arasında görüşmeler devam ediyor.

Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek

Ayrıntılar geliyor...

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 11:58
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