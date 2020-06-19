Kulüplere ödeme yapılacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

İşte Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalar:

Bugün itibariyle kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar. Önümüzdeki haftada alacaklar. Yayıncı kuruluşla, TFF arasında görüşmeler devam ediyor.

Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek

Ayrıntılar geliyor...