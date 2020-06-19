Kulüplere ödeme yapılacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Bugün itibariyle kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalar:
Bugün itibariyle kulüplerimiz yayıncı kuruluştan ödeme alacaklar. Önümüzdeki haftada alacaklar. Yayıncı kuruluşla, TFF arasında görüşmeler devam ediyor.
Bugün kulüplere ve federasyona 103 milyon lira ödenecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu süreç periyodik olarak işleyecek
Ayrıntılar geliyor...
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 11:58
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