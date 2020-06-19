Erol Bulut'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un yaptığı paylaşım olay oldu. Galatasaraylı yönetici de Erol Bulut'un paylaşımına tepki gösterdi. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (3) ve Ceyhun Gülselam kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.
Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı gözlerden kaçmadı.
Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.
MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ
Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi...
İşte o paylaşım:
Fatih Terim hocam büyüksün.
Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ...
Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Saolasın varolasın nurolasın İmparatorum benim.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 12:25
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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