Erol Bulut'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici...

Erol Bulut'un paylaşımı olay oldu! Galatasaraylı yönetici...

yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında 'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü 'un yaptığı paylaşım olay oldu. Galatasaraylı yönetici de Erol Bulut'un paylaşımına tepki gösterdi. İşte detaylar...

yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında 'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri (3) ve kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor finalde 'un rakibi oldu.

Maç sonunda hesabından paylaşım yapan , gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör detayı gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un 'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

MAHMUT RECEVİK'TEN TEPKİ

Sarı kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi...

İşte o paylaşım:

Fatih Terim hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ...

Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve kupasını düşününce Saolasın varolasın nurolasın İmparatorum benim.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 12:25
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