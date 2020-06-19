Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Süper Lig Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Medipol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şampiyonluk yolundaki Medipol , düşme hattında yer alan ancak oynadığı futbolla beğenileri toplayan 'ne konuk oluyor. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyerek bu sene şampiyon olmak istiyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Peki, Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi , zirvenin iddialı rakiplerinden 'i ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda başlayacak olan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Küme düşme potasındaki Ankaragücü geride kalan 27 haftada topladığı 24 puanla 17. sırada yer alırken, Başakşehir ise 56 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR EKSİKSİZ!

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile kart cezalısı Ante Kulusic karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekibin kadrosunda ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SARI KART ALARMI

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden ve ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek..

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

  1. 19.06.2020
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