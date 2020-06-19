Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Şampiyonluk yolundaki Medipol Başakşehir, düşme hattında yer alan ancak oynadığı futbolla beğenileri toplayan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyerek bu sene şampiyon olmak istiyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Peki, Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü, zirvenin iddialı rakiplerinden Başakşehir'i ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda başlayacak olan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Küme düşme potasındaki Ankaragücü geride kalan 27 haftada topladığı 24 puanla 17. sırada yer alırken, Başakşehir ise 56 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona ermişti.
BAŞAKŞEHİR EKSİKSİZ!
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile kart cezalısı Ante Kulusic karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekibin kadrosunda ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR'DE SARI KART ALARMI
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek..
ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba
- 19.06.2020
- Galatasaray'ın eski golcüsü Jo Corinthians'a döndü!
- Karneler erişime açıldı! | E- Okul VBS karne sorgulama ekranı!
- Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Manuel Pellegrini kimdir? Pellegrini hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtları...
- Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide corona virüsü tespit edildi!
- Kurban Bayramı 2020'de ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.