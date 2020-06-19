Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü, zirvenin iddialı rakiplerinden Başakşehir'i ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda başlayacak olan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Küme düşme potasındaki Ankaragücü geride kalan 27 haftada topladığı 24 puanla 17. sırada yer alırken, Başakşehir ise 56 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR EKSİKSİZ!

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile kart cezalısı Ante Kulusic karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekibin kadrosunda ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SARI KART ALARMI

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek..

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba