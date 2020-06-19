Ankaragücü-Medipol Başakşehir | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Ankaragücü-Medipol Başakşehir | CANLI

Şampiyonluk yolundaki Medipol , düşme hattında yer alan ancak oynadığı futbolla beğenileri toplayan 'ne konuk oluyor. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyerek bu sene şampiyon olmak istiyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi , zirvenin iddialı rakiplerinden 'i ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Küme düşme potasındaki Ankaragücü bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Deplasman ekibi Başakşehir ise şampiyonluk yolunda kritik virajdan 3 puanla dönmenin peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epurenunu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 22:23
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