Ankaragücü-Medipol Başakşehir | CANLI
Şampiyonluk yolundaki Medipol Başakşehir, düşme hattında yer alan ancak oynadığı futbolla beğenileri toplayan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyerek bu sene şampiyon olmak istiyor. Düşme hattında yer alan Ankaragücü ise 3 puan alarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 28. haftasında başkent ekibi Ankaragücü, zirvenin iddialı rakiplerinden Başakşehir'i ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Küme düşme potasındaki Ankaragücü bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Deplasman ekibi Başakşehir ise şampiyonluk yolunda kritik virajdan 3 puanla dönmenin peşinde. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epurenunu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 22:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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