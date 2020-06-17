Muhteşem dönüş! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması
Corona virüsü sonrası Trabzonspor, Başakşehir ve Sivas çok önemli 3 puanı ceplerine koydular. Galatasaray ise takıldı. Fenerbahçe geri düştüğü karşılaşmada Kayserispor'u mağlup etti. Beşiktaş ise evinde Antalyaspor'a kaybetti.
Süper Lig hasreti sonar erdi... Corona virüsü öncesi seyircisiz oynanan 26. hafta maçlarının ardından liglere ara verilmişti. 27. hafta sonunda başladı. Tribünler salgın önlemleri çerçevesinde boştu. Hakemler kaldıkları yerden başarısız maçlar yönetirken bazı takımların güçlerini korudukları gözlendi. Lider Trabzonspor fizik olarak çok yukarıdaydı. Göztepe deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 3-1'lik galibiyet çıkararak şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Ekuban müthiş bir performans sergiledi.
BAŞAKŞEHİR TAKİPTE
Trabzonspor'u puan puana takip eden Başakşehir evinde sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Galatasaray, Rize deplasmanında Muslera ve Andone'nin haricinde 3 puanı da kaybetti. Beşiktaş da Cimbom gibi konsantrasyonunu kaybetmiş gibiydi. Sahasında Antalyaspor'a yenildiler. Fenerbahçe yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor'u yenmeyi bildi. Bu geri dönüşte 1-0 mağlup durumdayken kritik kurtarışlar yapan kaleci Altay Bayındır'ın rolü büyüktü.
SÜPER LİG'DE SON 3 SEZONDA TAM 125 PENALTI KAÇIRILDI
Penaltı rakip savunma olmadan hücum eden takımın gole en yaklaştığı nadir anlardan. Golü atmak çoğunlukla kaçırmaktan daha kolay. Son getirilen kalecilerin penaltı sırasında bir ayaklarının çizgiye temas etme kuralıyla birlikte de işleri daha da kolaylaştı. Süper Lig'de son 3 sezonda atılan 325 penaltının 250'bi gol oldu. 125 penaltı kaçtı. Yüzde 76.9 ile gol oluyor.
ÜÇ BÜYÜKLER 27. HAFTA SONUNDA İLK KEZ İLK 3 DIŞINDA KALDILAR
Sezon başlarken doğal favori konumunda görülen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için işler iyi gitmiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş önceden yarıştan kopmuştu. Galatasaray da Rizespor'a kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. 1994-95'ten bu yana ilk kez liglerin 27. haftasında İstanbul'un üç büyüğü sıralamada ilk 3 basamakta yer alamadı. Anadolu devrimi yaşanıyor.
KASIMPAŞA YOLUNA KAZANARAK DEVAM EDİYOR, DİPTEN ÇIKIYOR
Ligde 22. hafta oynandığında İstanbul temsilcisi 16 puanla 17. sırada yer alıyordu. Birçok otorite küme düşmesi muhtemel takımlar arasında Kasımpaşa'nın adını ansa da lacivert-beyazlılar büyük bir sıçrama yaptı. Kasımpaşa son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Topladığı bu puanlarla şimdi orta sıralara kadar yükseldi. Küme düşme korkusunu üzerinden attı.
HAFTANIN HOCASI: TAMER TUNA
Ligin son bölümünde sıkıntı yaşamak istemeyen Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın planı tıkır tıkır işledi. Sinan Gümüş'ün de etkili olduğu günde Antalya kazandı.
HAFTANIN OLAYI: MUSLERA'NIN AYAĞI KIRILDI
Galatasaray'a geldiği ilk günden beri sadece sarı-kırmızılıların değil tüm futbolseverlerin sempatisini kazanan Muslera'nın ayağının kırılması herkesi üzdü. Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Uruguaylı eldivene geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Rize'de Emre Akbaba'dan sonra Muslera'nın da ayağının kırılması şanssız bir tesadüf oldu.
HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RİZE
Karadeniz temsilcisi sahasında Galatasaray'ı mağlup etti. Cimbom'a karşı savunmada çok iyi kapanıp 2 golle 3 puana uzandı.
HAFTANIN GOLÜ: GUSTAVO
Kanarya'nın orta sahasındaki klas ismi müthiş sol ayağını konuşturdu. Harika bir vuruşla ağları sarstı.
HAFTANIN ASİSTİ: EKUBAN
Karadeniz temsilcisinin yıldızı, Abdülkadir Ömür'e harika bir asist yaptı. Genç yıldızın koşu yoluna milimetrik bir pas yolladı. O da golü kaydetti.
HAFTANIN KURTARIŞI: BOFFIN
Akdeniz ekibi deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederken Boffin kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven yakın mesafeden üst üste iki şutu çıkardı.
HAFTANIN SÖZÜ: ALİ ECE
Yorumcu Ali Ece, Çaykur Rizespor'un stadında bir türlü düzelmeyen kamera açısını eleştirirken, FIFA'nın efsane dönemlerine gitti: Lütfen şu Rizespor stadının kamera açısı problemini düzeltin. Fransa 3. Ligi'ndeki takımların bile kamera açısı daha iyi. Rizespor-Galatasaray maçı başladı. Ben, 'Aaa FIFA 99 kamerası' dedim."
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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