Süper Lig Avrupa'da en çok penaltı düdüğü çalınan dördüncü lig oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Avrupa'da en çok penaltı düdüğü çalınan dördüncü lig oldu

Süper Lig Avrupa'da en çok penaltı düdüğü çalınan dördüncü lig oldu

Türkiye Süper Ligi dakika başına en çok penaltı atılan ligler arasında zirveye oynuyor. nin hazırladığı rapora göre , Avrupa'nın 35 liginde 2017/18 sezonundan bugüne kadar dakika başına en fazla penaltı düdüğü çalınan dördüncü lig oldu.

nin (CIES) hazırladığı raporda, Avrupa'nın 35 liginde 2017/18 sezonundan bugüne kadar dakika başına en fazla penaltı düdüğü çalınan liglere ve takımlara yer verildi.

, her 238 dakikada bir penaltı kararı alınmasıyla Avrupa'da bu alanda dördüncü sırada yer aldı. Ligde 846 karşılaşmada 320 kez penaltı atışı yapılırken, bunların yüzde 76,6'sı golle sonuçlandı.

Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atışına başvurulan ligler arasında Polonya (230 dakika) zirvede yer alırken, (231 dakika) ve (233 dakika) ilk 3'e adlarını yazdırdı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK PENALTI KULLANAN GALATASARAY
Avrupa'da dakika başına en çok penaltı kullanan Süper Lig ekibi ise her 313 dakikada bir lehine penaltı düdüğü çalan oldu.

94 karşılaşmada 27 kez lehine penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarının yüzde 77,8'ini golle sonuçlandırdı ve Avrupa liglerinde dakika başı en çok penaltıdan yararlanan 13. takım olarak dikkati çekti.

, 94 maçta 26 kez penaltı vuruşu kazanırken, 325 dakikalık ortalamasıyla Avrupa'da 17. sırada yer aldı. Bordo-mavili ekip, penaltı atışlarının yüzde 69,2'sinde başarı sağladı.

ve 22'şer, Aytemiz Alanyaspor 20, İttifak Holding Konyaspor ve 19'ar penaltıyla Avrupa'da dakika başı en çok penaltı atan takımlar listesinde öne çıkan diğer Türk takımları oldu.

Bu alanda zirvede, 209 dakikada bir penaltı atışı kullanan Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı yer aldı.

  1. 15.06.2020
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