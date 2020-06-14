Süper Lig'den haberler (14.06.2020)

YİĞİDO TAM GAZ DEVAM

Sıvasspor, yarın Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Pas ve pres idmanı sonrası çift kale maç yapan kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan Fernando fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan tempolu yürüyüş yaptı. Sivasspor, bugünkü antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

DENİZLİ 3 PUAN İÇİN GİDİYOR

Denızlıspor, Sivasspor maçı için bugün yola çıkacak. Öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek Denizlispor'da topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Uygun, Sivas'a galibiyet için gideceklerini söyledi.

G.BİRLİĞİ'NDE 3 EKSİK

Lıgde bugün Konya'yı ağırlayacak G.Birliği, geri dönüşü galibiyetle yapmak istiyor. Başkant ekibi, son maçını 14 Mart'ta Denizli ile yapmış ve 1-0 yenilmişti. Öte yandan takımda sakatlıkları olan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper ile cezalı Baiano maçta görev yapamayacak.

PALUT: ÇOK KÖTÜYDÜK

Trabzonspor'a yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, takımının sergilediği futboldan memnun kalmadı. Lige verilen arada takımların ideal seviyede olamayacağını vurgulayan genç teknik adam, "Üst düzeyde olamayacağımızı öngörsek de bu kadar kötü bir oyun başlangıcı beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ NEGATİF

A.Gücü, Gaziantep FK maçı öncesi yapılankoronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK'

Kayserıspor'un Ganalı futbolcusu Mensah, Fenerbahçe yenilgisi için ügün olduklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Avantajlı duruma geçmemize rağmen kazanacak performansı sergileyemedik. Umarım gelecek haftalarda grafiğimizi üst seviyelere taşıyıp böyle bir durum yaşamayız" diye konuştu.