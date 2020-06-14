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14 Haziran 2020, Pazar
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'den haberler (14.06.2020)

Süper Lig'den haberler (14.06.2020)

ekiplerinde günün öne çıkan gelişmelerini ve haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

YİĞİDO TAM GAZ DEVAM
Sıvasspor, yarın Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Pas ve pres idmanı sonrası çift kale maç yapan kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tempolu yürüyüş yaptı. , bugünkü antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

DENİZLİ 3 PUAN İÇİN GİDİYOR
Denızlıspor, Sivasspor maçı için bugün yola çıkacak. Öğle saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla 'a giderek kampa girecek Denizlispor'da topuğunda ezilme olan ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. , Sivas'a galibiyet için gideceklerini söyledi.

G.BİRLİĞİ'NDE 3 EKSİK
Lıgde bugün 'yı ağırlayacak G.Birliği, geri dönüşü galibiyetle yapmak istiyor. Başkant ekibi, son maçını 14 Mart'ta ile yapmış ve 1-0 yenilmişti. Öte yandan takımda sakatlıkları olan ve Ömer Alper ile cezalı Baiano maçta görev yapamayacak.

PALUT: ÇOK KÖTÜYDÜK
'a yenilen 'de teknik direktör İlhan Palut, takımının sergilediği futboldan memnun kalmadı. Lige verilen arada takımların ideal seviyede olamayacağını vurgulayan genç teknik adam, "Üst düzeyde olamayacağımızı öngörsek de bu kadar kötü bir oyun başlangıcı beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ NEGATİF
A.Gücü, FK maçı öncesi yapılankoronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK'
Kayserıspor'un Ganalı futbolcusu Mensah, yenilgisi için ügün olduklarını söyledi. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Avantajlı duruma geçmemize rağmen kazanacak performansı sergileyemedik. Umarım gelecek haftalarda grafiğimizi üst seviyelere taşıyıp böyle bir durum yaşamayız" diye konuştu.

  1. 14.6.2020
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