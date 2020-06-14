Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor | CANLI
Corona virüsü sonrası tekrar başlayan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar ligde kalma yarışı da kızışmış durumda. Puan cetvelinde oldukça riskli bir durumda olan Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Gençlerbirliği'nin de durumu Konyaspor kadar riskli. İki takım da 3 puanı kazanarak, rahat bir nefes almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Gençlerbirliği geride kalan 26 haftada topladığı 28 puanla 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu ile cezalı Fabricio Baiano mücadelede forma giyemiyor. Konuk ekipte ise kart cezalıları Nejc Skubic ve Ömer Ali Şahiner karşılaşmada yer alamıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI SAAT HANGİ KANALDA?
Saat 18.30'da başlayan Gençlerbirliği-Konyaspor maçı Beinsports 2'den canlı yayınlanıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Erdem, Flavio, Seuntjens, Yasin, Sessegnon, Sio, Candeias, Stancu
Konyaspor: Serkan, Ali, Uğur, Guilherme, Anicic, Amir, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Jonsson, Bajic
MAÇI ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ
Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde en az 10 kez konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Konyaspor (%69; 11G 4B 1M).
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son dört maçın ikisini kaybeden Konyaspor (1G 1B), daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı (3G 3B).
Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra evinde oynadığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (4G 3B), sezonun ilk beş iç saha maçının üçünden mağlubiyetle ayrılmıştı (2B).
Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında yenilmeyen Konyaspor (1G 3B), aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ocak-Nisan 2016'da yaşadı (6 maç).
Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan dokuz maçta Konyaspor'dan (6) daha az gol atan tek takım Gençlerbirliği (5).
Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol atan takım Konyaspor (8). Aynı zaman diliminde Gençlerbirliği'nden (30) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Kayserispor (37).
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 18:33
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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