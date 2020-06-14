Gaziantep FK-Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Gaziantep 27. haftaya 32 puanla 9. sırada girerken, düşme hattındaki Ankaragücü ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.

GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ CANLI





11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Morais, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Muhammet, Kayode

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Gerson Rodrigues, Saba, Orgill

MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Gaziantep FK ile Ankaragücü arasında Süper Lig tarihinde oynanan ilk maçı sezonun ilk yarısında Gaziantep ekibi 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'de dört maçtır kazanamayan Gaziantep FK (2B 2M), bu sezon daha uzun bir seri yaşamadı. Gaziantep ekibi, ilk dört maçlık galibiyet hasretini deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek sonlandırmıştı (2-1).

Son altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Ankaragücü (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 26 karşılaşmada almıştı (10B 13M).

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında en az net gol pozisyonuna giren (14) ve rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren (51) takım Ankaragücü.

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü yiyen iki takım Ankaragücü (11) ve Gaziantep FK (9).

Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'den (4) daha az maçta kalesini gole kapayan tek takım Gaziantep FK (3).

Gaziantep FK, Süper Lig'de attığı son altı golün beşini duran top organizasyonlarından buldu (3 frikik & 2 korner). Ankaragücü'nün ise ligde kaydettiği son üç gol bu şekilde geldi (2 korner & 1 penaltı).

Ankaragücü, Denizlispor'un (6) ardından bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en az gol atan takım konumunda (7). Gaziantep FK'nın ise ligde yediği son 20 golün sadece dördü maçların ilk 45 dakikalarında geldi.

Gaziantep FK forveti Patrick Twumasi, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem asist yaptığı tek maçı sezonun ilk yarısında Ankaragücü'ne karşı oynadı (1 gol & 1 asist).

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Gerson Rodrigues (3 gol & 1 asist), bu katkıların sadece birini dış sahada yaptı (1 asist).