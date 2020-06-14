Corona virüsü salgını tüm dünyada spor organizasyonlarının, kupa ve liglerin ertelenmesine neden olmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte Süper Lig yeniden başladı. Ancak liglerin başlamasıyla birlikte transfer döneminin başlangıç tarihi merak konusu oldu. FIFA ülkelerin transfer dönemlerinin tarihini bildirdi. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Corona virüsü salgını birçok dalda olduğu gibi futbolda da kupa ve liglerin ertelenmesine, hatta iptal edilmesine sebep oldu. Birçok lig geri dönme kararı aldı. Liglerin bitiş tarihinin uzamasıyla birlikte transfer sezonunun açılma süresi de uzadı.
FIFA'DAN TRANSFER KOLAYLIĞI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!
FIFA yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı. FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle transfer sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı. Mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.
TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüsü sonrası Süper Lig, diğer birçok lig gibi futbola geri döndü. Planlanan süre içerisinde lig tamamlanırsa, Türkiye'de transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. FIFA'nın açıklamasında yer alan tarihler şu şekilde;
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 18:58
- Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru!
- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu!
- Son dakika: Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli
- Fenerbahçe'nin istediği Eduardo'ya sürpriz teklif! 2 aylık imza...
- Corona virüsü sonrası Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
- Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık
- Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 19'luk golcüden haber var! İtalya...
- Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü sonrası Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.