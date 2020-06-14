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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak? FIFA açıkladı!

Corona virüsü sonrası 'de dönemi ne zaman başlayacak?

Corona virüsü sonrası Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını tüm dünyada spor organizasyonlarının, kupa ve liglerin ertelenmesine neden olmuştu. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Ancak liglerin başlamasıyla birlikte döneminin başlangıç tarihi merak konusu oldu. ülkelerin transfer dönemlerinin tarihini bildirdi. Peki, 'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını birçok dalda olduğu gibi futbolda da kupa ve liglerin ertelenmesine, hatta iptal edilmesine sebep oldu. Birçok lig geri dönme kararı aldı. Liglerin bitiş tarihinin uzamasıyla birlikte sezonunun açılma süresi de uzadı.

FIFA'DAN TRANSFER KOLAYLIĞI AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı. FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle transfer sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı. Mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü sonrası , diğer birçok lig gibi futbola geri döndü. Planlanan süre içerisinde lig tamamlanırsa, 'de transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. FIFA'nın açıklamasında yer alan tarihler şu şekilde;

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 18:58
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