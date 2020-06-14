Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu mücadele hem şampiyonluk yarışını hem düşme hattını etkiliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ve Sekidika maç kadrosuna alınmadı. Çaykur Rizespor'da ise Fernando Boldrin cezalı olduğu için maçta forma giyemiyor.



Teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun yerine stoper bölgesinde Ahmet Çalık'ı görevlendirdi. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı Beinsports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Muslera, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Seri, Saracchi, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Lemina, Falcao.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda bekleyen tehlikelerden biri de sarı kart sınırındaki futbolcular. Galatasaray'da, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Michael Seri, Mariano sarı kart sınırında.

GALATASARAY 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı. Sivasspor ile deplasmanda, 26 haftada seyircisiz oynanan derbide ise Beşiktaş berabere kaldı.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (1G 3B), tek yenilgisini geçen sezon aldı. Karadeniz ekibi, Şubat-Kasım 2005'ten bu yana rakibine evinde üst üste iki kez yenilmiyor.

Rizespor ile oynadığı son 29 Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Galatasaray (maç başına 2.5), en son Mayıs 1987'deki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (0-2).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son altı iç saha maçını kaybeden Rizespor, bu altı karşılaşmada kalesinde toplam 19 gol gördü.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sekizini kazanan Galatasaray, iki puan kaybını da son iki karşılaşmada yaşadı (2B).

Bu sezon Süper Lig'de rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan iki takımdan biri Galatasaray (4; Trabzonspor ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan iki takımdan biri Rizespor (2; Göztepe ile birlikte). Galatasaray'ın ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi (%40; 8/20).

Rizespor'un iç sahada attığı son beş golün üçünü kaydeden Milan Skoda, seyircisi önünde çıktığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda çıktığı üç maçta birer gol kaydetti.

Galatasaray'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ünal Karaman (1B 3M), o karşılaşmada lig tarihinde Fatih Terim'i en farklı yenen yerli teknik direktör olmuştu (Trabzonspor 4-0 Galatasaray).

Teknik direktörlük kariyerinde Rizespor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fatih Terim (2M), bu iki galibiyeti de Galatasaray'ın başında aldı.