BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig yeniden başladı. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni Yeni Malayaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Son 4 maçında başarılı bir performans sergileyen ve 10 puan toplayan Kasımpaşa, bu yıl beklenen performansın altında kalan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Peki, BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler' ve ekibi yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.
Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve 25 puanla 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor ise bu karşılaşamda 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifuma, Fofana, Umut Bulut
Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Sarlijia, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytac, Ndongala, Hajradinovic, Quaresma, Thiam
YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2B 2M), tek galibiyetini geçen sezon iç sahada aldı (2-1).
Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, şu ana kadar Süper Lig'de rakibini mağlup edemediği bir sezon oynamadı.
Son 11 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor (2B 9M), şu an ligde yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa (3G 1B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2017'de yakalamıştı (6 maç).
Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (17). Kasımpaşa ise yediği gollerin en az bölümünü bu zaman aralığında kalesinde gören iki ekipten biri (yüzde 12; Fenerbahçe ile birlikte).
Yeni Malatyaspor'un evinde bulduğu son üç Süper Lig golünün ikisinde fileleri havalandıran isim olan Umut Bulut, Kasımpaşa'ya attığı son beş golün dördünü iç sahada kaydetti.
Görev aldığı son dört Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafez, daha önceki 28 karşılaşmada aynı sayıda gol pası verebilmişti.
Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Bangaly-Fode Koita, Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı son iki maçta üç gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).
Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Oussama Haddadi, bu sezon İstanbul ekibi adına Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda (5; Haris Hajradinovic ile birlikte).
Süper Lig'de görev yaptığı son 12 maçı kazanamayan Hikmet Karaman (5B 7M), son galibiyetini iç sahada Kasımpaşa'ya karşı aldı (Mayıs 2019'da 2-1)
- 13.06.2020
- BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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