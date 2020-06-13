BTC Türk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meleri yönetiyor.. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekibin 26 puanı bulunuyor. Ligde 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve 25 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor ise bu karşılaşmada 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA CANLI





11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor (2B 2M), tek galibiyetini geçen sezon iç sahada aldı (2-1).

Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, şu ana kadar Süper Lig'de rakibini mağlup edemediği bir sezon oynamadı.

Son 11 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor (2B 9M), şu an ligde yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa (3G 1B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2017'de yakalamıştı (6 maç).

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (17). Kasımpaşa ise yediği gollerin en az bölümünü bu zaman aralığında kalesinde gören iki ekipten biri (yüzde 12; Fenerbahçe ile birlikte).

Yeni Malatyaspor'un evinde bulduğu son üç Süper Lig golünün ikisinde fileleri havalandıran isim olan Umut Bulut, Kasımpaşa'ya attığı son beş golün dördünü iç sahada kaydetti.

Görev aldığı son dört Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafez, daha önceki 28 karşılaşmada aynı sayıda gol pası verebilmişti.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Bangaly-Fode Koita, Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı son iki maçta üç gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Oussama Haddadi, bu sezon İstanbul ekibi adına Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda (5; Haris Hajradinovic ile birlikte).

Süper Lig'de görev yaptığı son 12 maçı kazanamayan Hikmet Karaman (5B 7M), son galibiyetini iç sahada Kasımpaşa'ya karşı aldı (Mayıs 2019'da 2-1)