Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen ve zirve yarışı veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de kazanmak için sahaya çıkarken bu önemli mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Beşiktaş'ta cezalı Burak Yılmaz ve sakatlığı bulunan Douglas Pereira karşılaşmada oynayamıyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı yüzünden kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması BeinSports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 2B), tek yenilgisini Ağustos 2018'de evinde aldı (2-3).

Beşiktaş deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor (2B 12M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde rakibini ilk kez dış sahada üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de sadece bir yenilgi alan Beşiktaş (4G 2B), daha önce oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti (1G).

Antalyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunda gol atamadı ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi (1G 1B 9M).

Bu sezon Süper Lig'de iki iç saha yenilgisi alan Beşiktaş, evinde daha fazla mağlubiyeti en son 2014/15 sezonunda almıştı (3).

Tamer Tuna yönetiminde çıktığı dokuz Süper Lig maçında 16 puan toplayan Antalyaspor (4G 4B 1M), sezonun ilk 17 karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bıraktı (14 puan; 3G 5B 9M).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü yiyen iki takımdan biri Beşiktaş (5; Fenerbahçe ile birlikte). Antalyaspor ise şu ana kadar attığı 29 golün sadece birini bu şekilde buldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzu, maçların ikinci yarılarında geldi. Antalyaspor da rakip filelere gönderdiği son 10 golün dokuzunu karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.

Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki golü kaydeden Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç dış saha maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramadı (4M) ve bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol gördü.