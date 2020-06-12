Zirvede Fırtına esiyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Corona virüsü nedeniyle verilen 87 günlük aranın ardından Süper Lig heyecanı yeniden başladı. 27. haftanın açılış gününde lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3-1 galip ayrılarak puanını 56'ya çıkardı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Fenerbahçe ise yeni hocası Tahir Karapınar yönetimindeki ilk karşılaşmasında Kayserispor engelini 2-1'le geçip puanını 43'e yükseltti. İşte Süper Lig'in puan tablosu...
Süper Lig heyecanı 87 günlük corona virüsü arasının ardından yeniden başlarken, 27. haftanın açılış gününde Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmaları oynandı.
Lider Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirip şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Fenerbahçe ise yeni hocası Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 10 kişi kalmasına rağmen geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bu sonuçların ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zirvede Fırtına esiyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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