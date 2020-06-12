Zirvede Fırtına esiyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Zirvede Fırtına esiyor! İşte 'de güncel puan durumu

Zirvede Fırtına esiyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Corona virüsü nedeniyle verilen 87 günlük aranın ardından heyecanı yeniden başladı. 27. haftanın açılış gününde lider Trabzonspor, deplasmanından 3-1 galip ayrılarak puanını 56'ya çıkardı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ise yeni hocası yönetimindeki ilk karşılaşmasında engelini 2-1'le geçip puanını 43'e yükseltti. İşte Süper Lig'in puan tablosu...

heyecanı 87 günlük corona virüsü arasının ardından yeniden başlarken, 27. haftanın açılış gününde -Trabzonspor ve - karşılaşmaları oynandı.

Lider Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirip şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Fenerbahçe ise yeni hocası yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 10 kişi kalmasına rağmen geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde bu sonuçların ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

  1. 13.06.2020
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