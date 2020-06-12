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12 Haziran 2020, Cuma
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Var da sosyal mesafeli

Var da sosyal mesafeli

'nin 'daki tesislerinde bulunan VAR maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

'nin 'daki tesislerinde bulunan VAR maçlara hazır hale getirildi. Sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle görev alanları pleksiglas seperatörler ile birbirinden ayrıldı.

  1. 12.6.2020
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