Trabzonspor'un Göztepe 11'i belli oldu! Jose Sosa...
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'de aylar süren hasret nihayet sona erdi. 27. hafta maçlarıyla perdelerini yeniden açan Süper Lig'de lider Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkan bordo-mavililer 3 puandan başka bir ihtimali düşünmüyor. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 11'i belli olurken, sakatlığı bulunan Jose Sosa kadroda yer almadı. İşte detaylar...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor corona virüsü sonrası ilk maçta Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Trabzonspor'da hafif sakatlığı olmasına rağmen İzmir'e götürülen kaptan Jose Sosa kdroda yer almadı.
İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe-Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).
Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).
Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).
Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).
2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.
Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.
Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (4 maçta 23 kurtarış).
Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı (0/5).
Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 19:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un Göztepe 11'i belli oldu! Jose Sosa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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