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12 Haziran 2020, Cuma
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Talimatlarda süre uzatıldı

Talimatlarda süre uzatıldı

Yönetim Kurulu; Süper Lig, TFF 1. Lig ve müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik gerçekleştirdi.

Tahkim, disiplin, etik, uyuşmazlık ve çözüm ile kulüp lisans kurullarının toplantıları ile talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulması da 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

  1. 12.6.2020
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