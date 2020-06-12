Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayımlanacak
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.
BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.
Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.
- 12.06.2020
- Transfer gerçekleşiyor! Dünya yıldızı kiralık olarak Galatasaray'a
- İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları! Kimse beklemiyordu...
- Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden
- Süper Lig'de 3 ayın ardından ilk düdük çalıyor! Peki ilk 26 haftada neler yaşandı? İşte detaylar...
- Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayımlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.