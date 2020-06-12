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12 Haziran 2020, Cuma
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maçları 'ta yayımlanacak

Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayımlanacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlayacak maçları, ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlayacak maçları, ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.

'in de yayıncılarından olan kanal, 'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.

Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.

  1. 12.06.2020
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