Süper Lig'in lideri Trabzonspor corona virüsü sonrası ilk maçta Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. 53 puana sahip bordo-mavili ekip, ligde averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sekizinci Göztepe'nin ise 37 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR CANLI

NWAKAEME'DEN 11. GOL!

Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme, Süper Lig'e muhteşem döndü. Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısında 16. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Nwakaeme bu sezon 25. lig maçında 11. golünü kaydetti.

11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

KAPTAN SOSA YOK!

Göztepe ile kritik maçta karşı karşıya gelen Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber geldi. Hafif sakatlığı olmasına rağmen İzmir'e götürülen kaptan Jose Sosa kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).

Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).

Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.

Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.

Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (4 maçta 23 kurtarış).

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı (0/5).

Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).