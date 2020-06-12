Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta! Rota İstanbul...
Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alanyaspor ve Antalyaspor, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti. İşte o kare...
Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 18.30'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ayrıca Fraport TAV Antalyaspor da aynı gün saat 21.00'da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti.
Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.
İşte o kare...
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 17:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta! Rota İstanbul... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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