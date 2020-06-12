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12 Haziran 2020, Cuma
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ve aynı uçakta! Rota ...

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta! Rota İstanbul...

Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda ve ile karşılaşacak olan ve , sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti. İşte o kare...

Aytemiz , yarın saat 18.30'da deplasmanda ile karşılaşacak. Ayrıca Fraport TAV da aynı gün saat 21.00'da ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla 'a doğru yola çıktı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti.

Öte yandan iki temsilcisi yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

İşte o kare...

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a geldi!

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 17:46
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