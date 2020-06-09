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09 Haziran 2020, Salı
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'de hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulu, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan 'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.

'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 HAZİRAN CUMA:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray:

21.00 Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü:

15 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 13:30
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