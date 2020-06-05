Karar değişir!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası sonrası, "Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. İnşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. TFF Başkanı Özdemir, dün akşam Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabındaki canlı yayına katıldı. Başkan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ

"Trabzonspor'un 2019'daki raporları ile ilgili bir konu, bunu biliyorduk, yeni bir şey değil. Bu UEFA'nın kendisinden çıkan bir şey değil, bir üst kurulun verdiği bir karar. Bu karar değişmez değil, TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz. Bütün gücümüzü beraber kullanacağız, çözeceğimize de inanıyoruz."

ŞİKE BULURSAK ÜZERİNE GİDERİZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, şike konusunda hassas olduklarının altını çizdi. Şikeye asla göz yummadıklarını belirten Başkan Özdemir, "2010-

11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz bunları detaylı bir şekilde inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

SON ÜÇ HAFTA SEYİRCİLİ OLABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligdeki son üç haftayı seyircili oynatma durumu olabileceğini ifade etti. Özdemir, "Temmuz'da eğer korona virüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz" dedi. Başkan Nihat Özdemir şöyle devam etti: "Kulüplerimiz disiplini bozmazsa, bu ligi oynayarak, kazasız, belasız, hiçbir sporcumuza ve futbol adamımıza zarar gelmeden tamamlarız. İnsan ve sporcu sağlığının her şeyden önemli olduğuna inanan bir federasyonuz."

YABANCIDA KADEMELİ DÜŞÜŞ

Başkan Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili, "Seneye sezon başlamadan, yabancı konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak program için çalışıyoruz. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'de 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Buna çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA TEPKİYİ F.BAHÇELİLER VERİYOR

TFF Başkanı Özdemir, en fazla tepkiyi F.Bahçelilerden aldığını söyledi. Özdemir, "17 yıl F.Bahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler F.Bahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, F.Bahçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.