Süper Lig maçlarının başlama saatinde değişiklik!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu corona virüsü tedbirlerleriyle birlikte 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Daha önce program ve saatlerinin duyurulduğu maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenlenmeyle maçların başlangıç saatleri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
İşte yeni saatler;
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 17:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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