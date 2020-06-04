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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig TFF'den flaş değişiklik! Maçların başlama saati...

maçlarının başlama saatinde değişiklik!

Süper Lig maçlarının başlama saatinde değişiklik!

Cemil Usta Sezonu corona virüsü tedbirlerleriyle birlikte 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Daha önce program ve saatlerinin duyurulduğu maçlarda tarafından değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenlenmeyle maçların başlangıç saatleri...

(TFF), 12 Haziran'da yeniden başlayacak Cemil Usta Sezonu'nun maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İşte yeni saatler;

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 17:25
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