Son dakika | Nihat Özdemir: Yabancı sınırı gelecek sezon değişecek
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Temmuz'da eğer corona virüsünün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir." ifadelerini kullandı. Özdemir, yabancı sınırı hakkında ise, ''Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin sosyal medya hesabındaki canlı yayına katıldı. Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezasına ilişkin, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi.
"3 HAFTAYI SEYİRCİLİ OYNATMA DURUMUMUZ OLABİLİR"
Ligdeki son 3 haftayı seyircili oynatmayı düşündüklerini aktaran Özdemir, "Temmuz'da eğer korona virüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 maçı seyircili oynatabilmek isteriz" dedi.
"30 YAŞIN ÜZERİNDE ÇOK FUTBOLCU VAR"
Yabancı kuralıyla ilgili olarak ise Başkan Özdemir, "Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz? Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı? Bunlara çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Lisans kurulu ve takım harcama limitlerine ilişkin ise Özdemir, "Bütün kulüpler covid olayından dolayı mali olarak kayıplara uğradı. Dolayısıyla biz FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir, sportif anlamda başarılı olmaları için gerekli destekleri yapmak bizim görevimizdir" açıklamasında bulundu.
Özdemir, konuşmasının şöyle sürdürdü:
"Yabancı futbolu ile kulüplerin ilişkilerine FIFA karışır ve bir açıklama yaptılar. Futbolcuyla kulüp arasındaki sözleşmelerde pazarlığa gidip, belirli indirim yapabilirler dedi FIFA, eğer futbolcu ile kulüp arasında bir problem olursa ve dosya FIFA'ya gelirse, kulübün durumu, kulübün dosyasında neler var, sürekli problemli mi gelmiş, futbolcunun durumuna bakacağız ve ahlak durumuna bakıp karar vereceğiz dedi FIFA. Biz de buna paralel olarak Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve FIFA'nın yayınladığı bu kurallara paralel, Türkiye şartlarına uygun, kulüplerimiz ile yerli futbolcular arasındaki görüşmelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nasıl bir indirim yapılması gerektiğini bildirdik."
"EN FAZLA TEPKİ ALDIĞIM GRUP, FENERBAHÇE TARAFTARLARI"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.
"ŞİKE YAKALARSAK ÜZERİNE GİDERİZ"
Şikeye göz yummadıklarını anlatan Özdemir, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz."
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 22:38
- NBA 31 Temmuz'da 22 takımla geri dönüyor!
- Son dakika | Nihat Özdemir: Yabancı sınırı gelecek sezon değişecek
- Moldovan'dan Puscas ve transfer sözleri! "Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek"
- Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!
- Liverpool'un gündemindeki Werner Chelsea'ye transfer oluyor
- Fenerbahçe'de Max Kruse sırrı ortaya çıktı! O takım için...
- Büyük harcamalar yapacaklar! İspanya'da Feghouli savaşı başladı
- ''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
- Şimdi ne olacak? Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sonrası Fatih Terim'den karar!
- Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika | Nihat Özdemir: Yabancı sınırı gelecek sezon değişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.