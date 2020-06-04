Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti!
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, TSV 1860 Münih'te forma giyen Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti.
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekibi 1860 Münih'te forma giyen Efkan Bekiroğlu'nun transfer etti.
Alman kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcunun Süper Lig'e transfer olduğunu duyurdu.
Türkiye'ye transfer olmayı uzun süredir hayal ettiğini vurgulayan Bekiroğlu, "Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim" dedi.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 18:16
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