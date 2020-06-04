Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig Transfer duyuruldu! Almanya'dan Süper Lig'e geliyor

'nu etti!

Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu transfer etti!

ekiplerinden Aytemiz , TSV 'te forma giyen 'nu etti.

ekibi Aytemiz , 3. Lig ekibi 'te forma giyen 'nun etti.

Alman kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcunun Süper Lig'e transfer olduğunu duyurdu.

'ye transfer olmayı uzun süredir hayal ettiğini vurgulayan Bekiroğlu, "Ana vatanımda futbol oynamak her zaman hayalimdi, bu nedenle bu mücadeleye atılmak istedim" dedi.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 18:16
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