Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...  - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig TFF'nin kararını duyurdu! Oyuncu değişikliği...

'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...

Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...

'da yeniden başlaması beklenilen için A Spor yorumcusu 'den flaş açıklama... Usta yorumcu, yeniden başlayacak lig öncesi alınan kritik kararı açıkladı.

()'den flaş karar... Daha önce 'da yeniden başlayacağı belirtilen için oyuncu değişikliğine ilişkin önemli bir karar alındı.

A Spor yorumcusu , yaptığı açıklamada Süper Lig'de oyuncu değişikliğine ilişkin alınan kritik kararı duyururken, bundan böyle '5 değişiklik hakkı' olacağını belirtti.

KÜME DÜŞME OLACAK MI?

Öte yandan Demir, futbol severlerin merakla beklediği o soruyu da yanıtladı ve küme düşmenin olacağını ifade etti.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 16:30
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