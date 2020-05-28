Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den flaş karar... Daha önce 12 Haziran'da yeniden başlayacağı belirtilen Süper Lig için oyuncu değişikliğine ilişkin önemli bir karar alındı.

A Spor yorumcusu Turgay Demir, yaptığı açıklamada Süper Lig'de oyuncu değişikliğine ilişkin alınan kritik kararı duyururken, bundan böyle '5 değişiklik hakkı' olacağını belirtti.

KÜME DÜŞME OLACAK MI?

Öte yandan Demir, futbol severlerin merakla beklediği o soruyu da yanıtladı ve küme düşmenin olacağını ifade etti.