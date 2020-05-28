Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...
12 Haziran'da yeniden başlaması beklenilen Süper Lig için A Spor yorumcusu Turgay Demir'den flaş açıklama... Usta yorumcu, yeniden başlayacak lig öncesi alınan kritik kararı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den flaş karar... Daha önce 12 Haziran'da yeniden başlayacağı belirtilen Süper Lig için oyuncu değişikliğine ilişkin önemli bir karar alındı.
A Spor yorumcusu Turgay Demir, yaptığı açıklamada Süper Lig'de oyuncu değişikliğine ilişkin alınan kritik kararı duyururken, bundan böyle '5 değişiklik hakkı' olacağını belirtti.
KÜME DÜŞME OLACAK MI?
Öte yandan Demir, futbol severlerin merakla beklediği o soruyu da yanıtladı ve küme düşmenin olacağını ifade etti.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 16:30
- Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Turgay Demir TFF'nin kararını açıkladı! Oyuncu değişikliği... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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