Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı

Son dakika: 'de 27. hafta programı açıklandı

Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın maç programını açıkladı. Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Karşılaşma programları şöyle;

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 18:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA