Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın maç programını açıkladı. Süper Lig, 12 Haziran Cuma 21.45'te oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
Karşılaşma programları şöyle;
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 18:43
- Turgay Demir: Kulüpler mahkemeye gitmesin diye Federasyon taahhütname alacak
- Papy Djilobodji: Bir futbolcunun istediği her şey Süper Lig'de mevcut
- Trabzonspor'dan bir transfer daha! "Yüzde 90 anlaşma sağlandı"
- Trabzonspor'da operasyon başlıyor! O plan...
- Yunan basını yazdı! Ghayas Zahid Süper Lig devine
- TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
- Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz
- Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer
- Beşiktaş'tan 5 bomba transfer! Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.