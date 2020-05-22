Kulüpler belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Kulüpler belli oldu

Kulüpler belli oldu

Kulüpler belli oldu

Yeni Başkanı , "Bizimle birlikte G.Birliği, , , Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve bu sezon küme düşme olmaması için 'ye başvuruda bulundu" dedi.

Yeni Başkanı , "Bizimle birlikte G.Birliği, , , Y. Malatya, Ç. Rize, A.Gücü ve bu sezon küme düşme olmaması için 'ye başvuruda bulundu. 3-4 takım da bu öneriyi destekliyor. Bu sezonki düşüş normal bir sezondaki düşüş gibi olmayacak" diye konuştu.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA