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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kritik zirve 14.00’te

Kritik zirve 14.00’te

ile , bugün video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Son durumun masaya yatırılacağı zirve, saat 14.00'te başlayacak.

ile , bugün video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Son durumun masaya yatırılacağı zirve, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, TFF Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüp başkanları katılacak.
  1. 20.5.2020
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