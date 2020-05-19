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19 Mayıs 2020, Salı
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Kulüpler toplanıyor

Kulüpler toplanıyor

, yarın telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. 14.00'te başlayacak toplantıda, 'in geleceğiyle ilgili gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Kulüpler Birliği son olarak 'da toplanmıştı.

Kulüpler Birliği, yarın telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. 14.00'te başlayacak toplantıda, 'in geleceğiyle ilgili gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. son olarak 'da toplanmıştı.

  1. 19.5.2020
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