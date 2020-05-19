Kulüpler toplanıyor

Kulüpler Birliği, yarın telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. 14.00'te başlayacak toplantıda, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Kulüpler Birliği son olarak 13 Nisan'da toplanmıştı.