Kayseri’ye durmak yok

Ligin son 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, günde çift idman yapıyor. Her geçen gün tempo arttıran sarı-kırmızılılar, sabah fitness çalışmaları yaparken; akşam ise sahada yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Prosinecki yönetimindeki idmanda oyuncuların keyifli ve mutlu olduğu gözlendi.