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19 Mayıs 2020, Salı
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’ye durmak yok

Kayseri’ye durmak yok

Ligin son 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren , günde çift idman yapıyor. Her geçen gün tempo arttıran sarı-kırmızılılar, sabah fitness çalışmaları yaparken; akşam ise sahada yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Ligin son 8 maçı için hazırlıklarını sürdüren , günde çift idman yapıyor. Her geçen gün tempo arttıran sarı-kırmızılılar, sabah fitness çalışmaları yaparken; akşam ise sahada yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Prosinecki yönetimindeki idmanda oyuncuların keyifli ve mutlu olduğu gözlendi.

  1. 19.5.2020
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