YUSUF ERDOĞAN:

Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar.



GÖKHAN İNLER:

Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



BERAT ÖZDEMİR:

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



ALİ PALABIYIK:

Bugün 19 Mayıs, en mutlu günümüz... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.