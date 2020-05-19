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19 Mayıs 2020, Salı
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Bayramımız kutlu olsun

Bayramımız kutlu olsun

Türk spor camiası ’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için önemli mesajlar verdi:

YUSUF ERDOĞAN:
Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar.

GÖKHAN İNLER:
Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 'ü Anma, Gençlik ve kutlu olsun.

BERAT ÖZDEMİR:
19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

ALİ PALABIYIK:
Bugün 19 Mayıs, en mutlu günümüz... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

  1. 19.5.2020
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