Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı!

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı!

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı!

Son dakika haberine göre; Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı gündemdeki konuları değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek. Telekonferans yoluyla yapılacak olan toplantı 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te başlayacak.

Detaylar geliyor...

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 18:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA