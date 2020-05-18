Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı!
Son dakika haberine göre; Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı gündemdeki konuları değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek. Telekonferans yoluyla yapılacak olan toplantı 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te başlayacak.
Detaylar geliyor...
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 18:25
- Yunus Emre Sel: Kulüp lig oynanmazsa yerli ve yabancılarla indirim konusunda anlaştı
- Serdar Sarıdağ: Beşiktaş İbrahim Sehic ile ilgileniyor
- Nevzat Dindar: Ben olsam Alex'i sportif direktör olarak getirirdim
- Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 20. yılı
- Faruk Süren'den flaş sözler! "Takımı özel yapan..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş toplantı kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.