Dünyada 1 numarayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlıktan ödün vermeden ligleri oynatarak tamamlayacaklarını yineledi. Devam kararını tek başlarına vermediklerini belirten Özdemir, "Futbolda Avrupa'da kopmamız mümkün değil. Çalışmalarımızı UEFA ile birlikte yürütüyoruz. Sağlıktan ödün vermeyiz. Bir yöneticinin, bir sporcunun hayatı bile bu ligden daha önemlidir. Basketbol, voleybol bizden farklı, onlar salon sporu. Söz konusu federasyonların başkanlarıyla görüştüğümde onlara kulüpler oynamak istemediğini söylemiş. Biz de öyle değil" diye konuştu.



BİRÇOK ALTERNATİF MEVCUT

Ligin başlangıç tarihi ve şekliyle ilgili farklı senaryoların olduğunu aktaran Özdemir, temmuz ayında da oynanabileceğini belirtti. Türkiye'nin salgında çok iyi yol kat ettiğini vurgulayan Özdemir, "Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. Belki biz duruma göre temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız. Birçok Avrupa ülkesinde can kaybı fazla olmasına rağmen futbol ligleri bizden önce başlayacak. Tescil kararı vermek mümkün değil. Aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar. Alt ve üstte puanlar birbirine çok yakın. Kim hak ederse o şampiyon olsun." dedi.



TEK ŞEHİRDE OLMAYACAK

Nihat Özdemir, müsabakaların tek bir şehirde oynatılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Özdemir, "Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Herhangi bir başka senaryo konuşulmadı. Bakan Bey'e bu durumu sordum, 'Haberim yok' dedi. Günlük hareket ediyoruz. Gelişmelere bakıyoruz ve karar veriyoruz" yorumunu yaptı.



YÜREĞİM CIZ ETTİ

THY'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra iç hat uçuşlara başlayacağını ifade eden Özdemir, "Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Geçen gün İstanbul Havalimanı'na gittim. Yüreğim 'cız' etti. Bütün uçaklar yerdeydi. Hijyen olarak hazırız. Bayram sonu THY iç hatlara başlayacak. Arkasından görüşerek dış hatlar başlayacak. Üçüncü pisti 18 Haziran'da açıyoruz. Doğu- batı pisti de programımızda" dedi.

OYNATMAMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Ligin tescilini veya iptalini kesinlikle düşünmediklerini belirten Nihat Özdemir, "12 Haziran'da başlamazsa alternatif tarihlerimiz var. 19 Haziran, 26 Haziran ve temmuzun başı var. Liglerin başlamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. Başka bir alternatif düşünemiyoruz" şeklinde görüş belirtti.



SAĞLIK BAKANLIĞI İLE AYNIYIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini dinledikten ve futbola dönüş öneri protokolünü inceledikten sonra kararın kendilerine ait olduğunu söylediğini de aktardı. Sağlık Bakanlığı ile görüş ayrılıklarının bulunmadığının altını çizen Özdemir, kulüplerden devam kararı nedeniyle adil olmaları temennisinde de bulundu.



ALMANYA LİGİ'Nİ İZLİYORUZ

Nihat Özdemir, sağlık kontrollerinin uygulanması şartıyla maçların seyircili oynanmasını hedeflediklerini aktardı. Özdemir, "Sporseverlerin çoğu futbolu çok özledi. Stada gitmeseler bile maçları canlı izlemek istiyorlar. Futbol, insanların bir eğlencesi. Diğer Avrupa ülkeleri liglere bizden önce başlayacak. Almanya'da ülkemizden çok daha fazla vaka ve ölüm sayısı var. Onlar liglerini başlattı. Bundesliga'yı takip edeceğiz. Bunların hepsi bize yön gösterecek" diye konuştu.



KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR

Ligde kalma endişesi yaşayan bazı kulüplerin yaptığı açıklamalara da eleştiride bulunan Başkan Özdemir, "Şeffaf, açık ve adil olun. Herkes kendi çıkarlarına yarayacak kararlar alınmasını bekliyor. Bunları doğru bulmuyorum. Hiçbir takım yöneticisi, teknik direktörü ve sporcusu kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Kamuoyunda komik duruma düşüyorlar. TFF, sağlığı önde tutarak en adil kararları verecektir. Herkes sahada elinden geleni yapmalı" yorumunu yaptı.



TÜRK EKONOMİSİ CANLI KALDI

Salgın günlerinde dahi ülkede yatırımın devam ettiğini kaydeden Nihat Özdemir, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de bilgi verdi. Dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü olacağını söyleyen Özdemir, "İki kule arasındaki mesafe Cumhuriyetimizin 100. yılını anımsatmak üzere 2023 metre olacak. Kule yüksekliği ise 18 Mart tarihi dolayısıyla 318 metre olacak. Üzerine Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen mermiler koyacağız. Köprü inşallah 18 Mart 2022'de açılacak. Şantiyede bin 500 çalışan var ve dikkat ediyoruz, koronavirüs vakası yaşanmadı" dedi.



POZİTİF VAKALARI AYIRACAĞIZ

Koronavirüse yakalanan futbolcuları karantinaya alarak yola devam edileceğini belirten Nihat Özdemir şöyle konuştu: "Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecek. Tabii ki pozitif vakalar olabilir. Onları ayıracağız. Yeniden test yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga'da bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. O kadar kararlılar ki ne yapıp edip Bundesliga'yı sonlandırmak istiyorlar. Bizim de hedefimiz budur. Liglerimizi oynatacağız."