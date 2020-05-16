Kayserisporlu Lung: Maçların yeniden erteleneceğini duydum
Süper Lig ekibi Kayserispor'un yıldız kalecisi Silviu Lung, Rumen basınına yaptığı açıklamada flaş bir iddiada bulundu. Rumen file bekçisi, 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig'in, bazı takımlarda corona virüsüne rastlanması nedeniyle yeniden erteleneceğini öne sürdü.
Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Rumen kaleci Silviu Lung, 12 Haziran'da yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
"FEDERASYONUN ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM"
Ülkesinin basınına konuşan Rumen file bekçisi, "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun (TFF) tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi yorumlar yapılıyor. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir" dedi.
"3 KEZ TEST YAPTIRDIK"
30 yaşındaki kaleci, antrenman çalışmalarıyla ilgili ise, "Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. Geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti" ifadesini kullandı.
- 16.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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